Nach den USA - Präsident Donald Trump hatte am vergangenen Donnerstag wegen der Corona-Krise einen Einreisestopp für Menschen aus Europa verhängt - schottet sich nun auch die Europäische Union ab. Wie die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montagnachmittag mitteilte, soll es einen zunächst auf 30 Tage befristeten Einreisestopp an den EU-Außengrenzen geben. Dieser betreffe alle „nicht notwendigen Reisen“, schrieb von der Leyen auf Twitter. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron sagte am Montagabend, die Schließungen sollen schon ab Dienstagmittag greifen: „Alle Reisen zwischen nicht-europäischen Ländern und der Europäischen Union werden für 30 Tage ausgesetzt.“