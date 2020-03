Zu einem Großeinsatz mussten am Wochenende, wie berichtet, die Feuerwehren im Waldviertel ausrücken. Eine Maschinenhalle in Bernschlag im Bezirk Zwettl hatte Feuer gefangen. Ein Nachbar entdeckte in der Nacht den Brand und schlug Alarm. „Die Halle war nicht mehr zu retten. Wir konnten aber die Häuser in der Nähe vor dem Funkenflug schützen“, heißt es. Alle Personen überstanden den Großbrand unverletzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache.