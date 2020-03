Sparflamme auch am Gericht

Wie an allen Gerichten in Österreich ist auch der Gerichtsbetrieb am Landesgericht Innsbruck nur auf das unmittelbar Notwendige beschränkt. So würden etwa in Strafsachen nur Haftverhandlungen und sonstige unaufschiebbare Verfahren durchgeführt. Dabei kann auch die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden, um die Verbreitung des Coronavirus hintanzuhalten.