Entwickler Milestone hat ein erstes Gameplay-Video zu seiner am 23. April für PS4, Xbox One, Switch, PC (via Steam) und Stadia erscheinenden Motorrad-Simulation „MotoGP20“ veröffentlicht. Die Auswahl des Fahrers, der Strecke und der Wetterkonditionen erfolgte nach einer Abstimmung unter den Fans der Serie. Das Resultat ist eine Runde bei trockenen Bedingungen von Valentino Rossi auf dem Mugello-Ring.