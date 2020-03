Die besten Spiele für Quarantäne-Abende zu Hause

Es ist Frühling und in Japan blühen die Kirschbäume. Staunend betrachten und feiern die Menschen diese vergängliche Schönheit. In diesem Spiel wird man zum Schöpfer des Schauspiels. Man legt Gärten an und schafft eine würdige Umgebung für den Blütentraum. Jeder entscheidt Runde für Runde, welche Objekte und Pflanzen in seine Gärten passen. Ohanami spielt sich leicht - und steckt doch voller kniffliger Entscheidungen. Geeignet für 2 - 4 Spieler.