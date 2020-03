Appell an Bevölkerung

Montagmittag hatte Platter einmal mehr an die Tiroler Bevölkerung appelliert, zu Hause zu bleiben. Somit sollten möglichst auch Spaziergänge vermieden werden. Tourengehen und Wandern sei gänzlich zu unterlassen. „Alle Einsatzkräfte müssen sich auf das Coronavirus konzentrieren. In der aktuellen Situation wäre es alles andere als optimal, wenn die Einsatzkräfte bei Einsätzen am Berg gebunden sind und dadurch nicht für dringend benötigte Einsätze zur Bekämpfung des Coronavirus zur Verfügung stehen können.“