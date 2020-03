Die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Ausbreitung des Coronavirus treffen die steirische Wirtschaft hart. Betreibe, die Unterstützung aus dem Maßnahmenpaket der Regierung in Anspruch nehmen wollen, können sich auf einer Homepage der WKO darüber informieren. Die steirischen Industrieb hält ihre Produktion weiter aufrecht, heißt es am Montag in einer Aussendung des Landes Steiermark. Hotels können geöffnet bleiben.