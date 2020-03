Hochwertiges Haarpflege-Set in Geschenkbox

Den Friseur beziehungsweise dessen Produkte kann man sich jedoch nach Hause holen. Die Marke milk_shake ist mit individuellen Anwendungen für alle Haarbedürfnisse der neue Star bei Friseuren und Stylisten. Die Produkte schöpfen aus der Kraft der Natur und bringen italienischen Lifestyle in die heimischen Friseursalons. Was milk_shake so besonders macht, sind die hochtechnologischen Formeln made in Italy, reich an natürlichen und zertifizierten organischen Inhaltsstoffen, sulfatfrei und frei von Parabenen.