Auch in der Obdachlosenhilfe werden Hände gebraucht - schließlich müssen Menschen in der Wiener „Gruft“, in Tageszentren, in Einrichtungen für wohnungslose Frauen und Kinder, im Haus St. Josef, in der Jugendnotschlafstelle a_way und an anderen Stellen auch in Zeiten der Krise versorgt und betreut werden. Wie Sie helfen können, erfahren Sie hier!