„See you later“

Die AUA hat am 6. März 2020 einen Antrag auf Kurzarbeit für das gesamte Unternehmen gestellt. Derzeit werde mit den Betriebsräten an einer Regelung verhandelt, die auf die neue Situation eingeht. Details dazu sollen diese Woche vorgestellt werden. Gleichzeitig bereite man sich auf einen Neustart nach der Krise vor - ein Datum dafür gibt es aber nicht. Der Start sei flexibel, um „sobald wie möglich startbereit zu sein, wenn die Nachfrage wieder zurückkommt“, so Hoensbroech. „Das ist also kein ,Good Bye', sondern ein Servus und ,See you later'.“