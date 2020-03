Die EU-Kommission hat am Montag ihre ablehnende Haltung gegenüber Grenzschließungen innerhalb der Europäischen Union zur Eindämmung des Coronavirus unterstrichen. „Das Virus ist bereits in allen EU-Ländern“, sagte ein Sprecher der EU-Behörde in Brüssel. „Die Grenzen zu schließen ist nicht unbedingt der beste Weg, um die Ausbreitung einzudämmen.“