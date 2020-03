Sieben Bewohner in Quarantäne

In jenem Wohnheim, wo der Erkrankungsfall aufgetreten ist, befinden sich sieben Bewohner, die intensiven Kontakt mit der betroffenen Mitarbeiterin hatten, in Quarantäne. Betroffene, die an Demenz erkrankt sind, wurden in speziellen Bereichen untergebracht, um zufälligen Kontakt mit anderen Personen zu vermeiden, hieß es.