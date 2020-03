Was macht die ORF-Sportredaktion in der Corona-Krise? „Wir arbeiten derzeit via Homeoffice und im Standby-Modus“, erklärt Star-Moderator Rainer Pariasek gegenüber krone.at. Sportchef Hans Peter Trost ergänzt: Gewisse Sendeformate, etwa „Sport am Sonntag“, sollen bis auf Weiteres aufrechterhalten werden, darüber hinaus ist Kreativität gefragt.