Das geplante Debütalbum-Release-Konzert am 12. März fiel wegen des Corona-Virus ins Wasser. Moll-Mastermind Lukas Meschik saß also zuhause, anstatt Leute zu bespaßen und machte das Beste aus der vorhandenen Situation - einen zum derzeitigen Zeitgeist passenden Song namens „Daheimbleib-Blues“. Meschik nahm die Gitarre in die Hand, textete vor sich hin und nahm spontan am nächsten Tag spontan auf. Im Video dazu wird auch verraten, was mit dem ganzen Klopapier passiert.