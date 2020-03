Quarantäne: So lagert man Einkäufe richtig

Was macht man mit Brot?



Brot und Gebäck bleibt am längsten in Vakuumbehältern frisch. Wer nicht in eine Vakuumbrotbox investieren will, kann das Brot genauso in der Mikrowelle lagern. Toastbrot kann gut eingefroren werden, um es länger haltbar zu machen. Sollte eine Semmel doch einmal hart werden, kann man sie zu Semmelbrösel verarbeiten oder sie beim Zubereiten von anderen Speisen verwenden.