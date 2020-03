Die unverhältnismäßig häufigen Bargeldbehebungen der Österreicher in den vergangenen Tagen führen nun in der Bevölkerung zu Besorgnis. Dass der Zahlungsverkehr und die Bargeldversorgung von Österreich gesichert sei, versicherten unter anderem Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und der Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann in einer Pressekonferenz. Vor einer gewaltigen Herausforderungen stehen kleine und große Unternehmen, die nicht nur um ihren Standort und ihre Mitarbeiter fürchten müssen, sondern auch um ihre gesamte Existenz.