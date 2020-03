Rund 30.000 registrierte Touristen in über 100 Destinationen und viele weitere nicht-registrierte Reisende werden vom Außenministerium weiterhin dringend dazu aufgerufen, die Heimreise anzutreten, „solange noch Linienflüge stattfinden“. „Wir müssen davon ausgehen, dass das in den nächsten Tagen immer schwieriger wird - verlieren Sie also bitte keine Zeit!“, so der Appell aus dem Büro des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres.