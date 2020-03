In der Corona-Krise nicht ohne mein Gras: Nach diesem Motto haben in den Niederlanden zahlreiche Konsumenten angesichts der von der Regierung angekündigten Schließung der Coffeeshops (geduldeten Verkaufsstellen sogenannter weicher Drogen, Anm.) Cannabis gehamstert. Zu Dutzenden standen sie am Sonntag vor den Marihuana-Cafes an, um noch in letzter Minute Gras und Zubehör für die nächsten Wochen ergattern zu können.