„Notbetrieb“ auch an Gerichten

Zur Aufrechterhaltung des Rechtsstaats, der inneren Ordnung und des Rechtsfriedens wird und muss die Gerichtsbarkeit auch in Zeiten der aktuellen Corona-Pandemie funktionieren. „Zur Wahrung der elementaren Verfahrens- und Parteienrechte bleiben die Gerichte weiterhin zugänglich“, hieß es am Montag vonseiten des Oberlandesgerichts Innsbruck.