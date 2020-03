Soldaten helfen in Zentrallagern

In den Zentrallagern hat Rewe personelle Unterstützung vom Bundesheer bekommen. Derzeit helfen 337 Soldaten und Vertragsbedienstete des Heeres in den Lagern aus. Eine Änderung der Öffnungszeiten steht bei Billa & Co. aber nicht im Raum. „Wir wollen Kunden signalisieren, es ändert sich nichts an der Warenversorgung und den Öffnungszeiten“, so der Rewe-Österreich-Chef. Die Verteilung der Kunden über den ganzen Tag sei wichtig.