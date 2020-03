Mehrere italienische Sportseiten, von der „Gazzetta Dello Sport“ angefangen über "leggo.it" bis hin zu "notiziecalciomercato.eu", schreiben von den Stars, die angeblich Lazio nach Rom holen will: Demnach wäre das Interesse der Römer an Salzburgs Dominik Szoboszlai konstant. Bereits im Herbst bekundete der Hellblau-Weiße Verein reges Interesse an dem Ungar.