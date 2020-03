Talfahrt an Börsen in Asien und Australien

Auch an den bedeutenden Börsen in Asien und Australien - dort brach der rohstofflastige ASX All Ordinaries um 9,52 Prozent ein - ging die Talfahrt am Montag weiter. In Tokio war es mit einem zeitweise noch spürbaren Stabilisierungsversuch wieder vorbei, als sich an den übrigen Weltbörsen ein erneuter Kursrutsch abzeichnete. Der Shanghai Composite ging um 3,40 Prozent tiefer aus dem Handel, der Hang Seng in Hongkong gab um 4,03 Prozent nach.