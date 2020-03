LibreOffice kommt gut mit Dokumenten klar, die in Microsoft Office erstellt wurden, nur vereinzelt kommt es zu Formatierungs- bzw. Darstellungsfehlern. In der Bedienung unterscheiden sich Libre- und Microsoft Office auch etwas: LibreOffice erinnert eher an Microsoft Office 2003 als an neuere Versionen, das Interface ist also - wie früher auch beim Rivalen - kleinteiliger.