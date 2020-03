Corona-Bier muss massive Umsatzeinbußen hinnehmen

Denn obwohl die meisten Menschen wissen, dass zwischen Bier und Virus kein Zusammenhang besteht, gaben in einer Umfrage einer New Yorker PR-Agentur 16 Prozent der Befragten an, nicht genau zu wissen, ob der Virus mit dem Bier in Verbindung stünde. In zahlreichen Supermärkten von Österreich bis in die USA ist das eigentlich beliebte Bier deshalb stark verbilligt zu erwerben.