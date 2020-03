Der Pongauer (31) war am Sonntag gegen 18 Uhr im Skigebiet von Dorfgastein mit einer Gruppe gemeinsam talwärts unterwegs. Bei einer Pistenkreuzung kam er von der Strecke ab und prallte daraufhin gegen eine Holzabsperrung. Er durchbrach die Absperrung und stürzte rund 10 Meter in den angrenzenden Wald ab. Zeugen alarmierten sofort die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Die Alpinpolizei, Bergrettung sowie der Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Der 31-Jährige verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Der Leichnam wurde abtransportiert und der Bestattung übergeben.