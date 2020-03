Die Gebärdestationen waren bislang vom Besuchsverbot in den Spitälern noch ausgenommen. Doch in einer kurzen Meldung hat die KAGes bekanntegegeben: „Um dem verständlicherweise hohen Schutzbedürfnis werdender Mütter vor Ansteckung mit dem Coronavirus gerecht werden zu können, wird mit sofortiger Wirkung die Ausnahmeregelung vom Besuchsverbot in diesem Bereich aufgehoben.“