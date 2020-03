Im Regelfall sei der Zugang nur in Bibliotheken möglich, nun könne man sich per Mail an „noe-book@treffpunkt-bibliothek.at“ unter Angabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und der Heimatgemeinde anmelden. „Sobald Sie eine Bestätigungsmail erhalten, sind Sie für die Online-Bibliothek freigeschaltet“, so Schleritzko.