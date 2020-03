Grafikkarten eignen sich sehr gut für die parallele Berechnung vieler komplexer Aufgaben und sind auch in der Welt der Supercomputer beliebte Rechen-Hardware. In den Gaming-Rechnern dieser Welt schlummert also eine ganz erhebliche Menge ungenutzte Rechenkraft, die man für den Kampf gegen Covid-19 nutzen könnte - und Nvidia ermuntert die globale Gamer-Gemeinde nun, genau dies zu tun.