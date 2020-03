Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfahl am Sonntag, in den kommenden acht Wochen im ganzen Land Veranstaltungen mit 50 Personen und mehr zu verschieben oder abzusagen. Das überschreitet auch die angepeilten Pausen in der NHL (Eishockey) und der MLS (Fußball) deutlich. Auch der zunächst nur um zwei Wochen verschobene Saisonstart in der Major League Baseball (MLB) wird unter diesen Umständen nicht zu halten sein.