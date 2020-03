Banken als „stabiler Partner in der Krise“

Nationalbank-Vizegouverneur Haber sprach den österreichischen Banken ebenfalls großes Vertrauen aus. „Die österreichischen Kreditinstitute haben in den letzten Jahren ihre Hausaufgaben gemacht und ihre Kapitalausstattungen erhöht, teilweise sogar verdoppelt“, sagte er. Diese Puffer seien jetzt auch verfügbar, um in „turbulenten Zeiten“ Entwicklungen abzufangen und die Liquiditätsversorgung weiter sicherzustellen. Bei den Kreditinstituten seien derzeit keine wirtschaftlichen Auswirkungen zu bemerken. Bei Meldepflichten, die nur der Statistik dienen, werde man jetzt die Banken so weit wie möglich entlasten. „Die Banken sind stabil, ein stabiler Partner in der Krise“, versicherte auch er.