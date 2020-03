Nicht nur in Österreich bleiben die Menschen zur Eindämmung der Corona-Krise derzeit zuhause, auch in anderen europäischen Ländern versucht man so, der Epidemie Herr zu werden. Das hat direkte Folgen auf den Servern der Gaming-Plattform Steam: Dort waren am Wochenende so viele Gamer eingeloggt wie noch nie zuvor, mehr als 20 Millionen gleichzeitig.