Gemeinsames Mittagessen per Handy

Kurz schilderte dazu auch seine private Situation. „Würde ich nicht mit meiner Freundin zusammenwohnen, würden wir uns weiter sehen. So viel an Familie und Privatleben muss es auch in so einer Krisensituation weiter geben, aber Risikopatienten müssen besonders aufpassen“, betonte der Bundeskanzler. Er selbst habe den Kontakt zu seinen Eltern „auf ein Minimum reduziert, ich besuche sie nicht, meine Freundin erledigt die Besorgungen“. Diese werden den Eltern „vor die Tür gestellt“. „Gestern haben wir es kurz geschafft und alle gleichzeitig gegessen, meine Freundin daheim, ich im Bundeskanzleramt, unsere Eltern zu Hause, alle haben das Handy bei sich gehabt. Das war fast wie ein Mittagessen, wo man sich sieht“, erzählte Kurz.