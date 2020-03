Steirische Gemeinde riegelt sich freiwillig ab

Die Gemeinde Ramsau am Dachstein in der Obersteiermark hat sich unterdessen am Sonntag per einstweiliger Verfügung selbst weitgehend abgeriegelt. Rechtlich dürfte die Maßnahme vorerst nicht abgesichert gewesen sein, aber Bürgermeister Ernst Fischbacher werde dafür die Verantwortung gerne übernehmen, sagte er zur APA. Am Sonntag habe ein Krisenstab getagt, nachdem eine Kellnerin einer Skibar aus dem Ennstal in der Ramsau bei ihrem Hausarzt positiv auf das Coronavirus getestet worden war. „Unser Doktor als örtliche Gesundheitspolizei sowie ich haben Gefahr im Verzug gesehen“, erklärte er. Weiter in Quarantäne blieben das Paznauntal und St. Anton am Arlberg in Tirol sowie Heiligenblut in Kärnten.