Maßnahmen im Werk in China bereits erfolgreich

Exakt jene Maßnahmen, die AT&S nun für die österreichischen Standorte beschlossen hat, wurden in den vergangenen zweieinhalb Monaten in den Werken in China erfolgreich angewendet und haben dafür gesorgt, dass dort bisher keine COVID-19 Infektionen diagnostiziert wurden und AT&S als eines der ersten Unternehmen in China den Betrieb wiederaufnehmen durfte.