Dutzende Konten geplündert

Mit diesem Trick war es laut einer Europol-Mitteilung vom Freitag auch einer vierzehnköpfigen Bande aus Rumänien gelungen, im Frühjahr 2019 Dutzende Konten in Österreich leerzuräumen. Demnach hatten sich die Betrüger mit zuvor gestohlenen Zugangsdaten ihrer Opfer in deren Online-Banking-Konten eingeloggt und anschließend ein Einmal-Passwort angefordert, das ihnen per SMS zugestellt wurde. Mit diesem hätten sie anschließend an einem kartenlosen Bankomat Geld abheben können.