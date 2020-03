Wiener Musikerin gibt Digitalkonzerte für Fans

Die krisenfesten Digitalkonzerte finden via Livestream auf YouTube statt. Zuseher können den Link zum Wohnzimmerkonzert über ihre Website finden und ein Abo statt dem normalerweise anfallendem Live-Eintritt abschließen. „Das kleine Jahresabo kostet jedoch nur 2,05 Euro pro Monat, da ja jetzt auch die Existenz vieler anderer Menschen bedroht ist“, so Flickentanz. „Wer mehr geben kann und möchte, ist natürlich gerne willkommen“, so die Sängerin weiter, „leider fallen ja die üblichen Gagen pro Konzert momentan ebenso weg, wie die Tantiemen für die Urheberschaft an den gesungenen Songs. Vielleicht habe ich aber ja Glück und es werden so viele mitmachen, dass ich auf eine normale Gage komme.“