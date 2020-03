Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger ist Sonntagnachmittag mit einem ausgeliehenen Bus aus Oberösterreich in die Südstadt gereist, um diesen mit wichtigen Trainingsgeräten zu beladen. Er wird wegen der Corona-Verordnungen in der kommenden Zeit daheim am Hof seines Bruders in Taufkirchen an der Pram trainieren - „zwischen Fuchs und Hase“, so wie er es früher immer gemacht hat.