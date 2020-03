Rund 100 Kilogramm Fische fehlen in dem Verkaufsbecken, das außerhalb eines Wirtschaftsgebäudes liegt. „Ich verstehe nicht, was jemand mit so viel Fisch anfangen will“, sagt der verärgerte Fischzüchter, der in dem Becken auch besonders große Edelfische untergebracht hatte. Geplant war, die Ware noch zu veredeln und Kaviar zu ernten und sie kommende Woche zum Verkauf anzubieten. Tausende Euro fehlen dem Unternehmer nun, denn die Versicherung springt in diesem Fall nicht ein.