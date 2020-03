Auch Parkplätze sind ab sofort gratis

All jenen, die trotz Corona-Sperren in den kommenden Tagen nach Graz zur Arbeit müssen, will die Stadt nun einen Schritt entgegen kommen. Ein Krisenstab hat am Sonntag getagt und im Anschluss verkündet: „Die Parkgebühren in den Grünen und Blauen Zonen werden bis auf Weiteres nicht kontrolliert.“ Das Entgegenkommen, mit dem man vor allem Ärzten und Pflegepersonal die Arbeit erleichtern will, verbindet man jedoch mit einer Aufforderung: „Bitte parken Sie möglichst nicht in der Innenstadt, sondern in den Grünen Zonen, denn es kann zu Engpässen bei freien Parkplätzen kommen.“