Mitarbeiter der Kriseninfrastruktur in Österreich sollen nun verstärkt auf Ansteckungen mit dem Coronavirus getestet werden. Das betreffe vor allem Gesundheitsberufe, „weil uns da teilweise ganze Abteilungen ausfallen“, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in der ORF-Sendung „Im Zentrum“. Die Sendung am Sonntagabend fand ohne Publikum und mit einem Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen den Studiogästen statt. Anschober berichtete von 880 bestätigten Infektionen in der Bevölkerung am Sonntagabend.