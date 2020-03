„Wir errichten ein zentrales Covid-Krankenhaus. Das Haus D wird komplett ausgeräumt“, sagt SALK-Sprecher Wolfgang Fürweger. Die 2. Medizin, die Dermatologie, die Lungenabteilung und Teile der 3. Medizin übersiedeln. „Kein einziger Covid-Patient soll in einer anderen Klinik liegen. Daher richtet das Rote Kreuz an allen Krankenhäusern Sicherheitsschleusen ein.“ In diesen Zelten werden alle Patienten geprüft: Haben sie Fieber, waren sie in einem Krisengebiet, waren sie mit einem Infizierten in Kontakt? Wenn die Ergebnisse negativ ausfallen, wird der Patient in die internistische Notaufnahme weitergeleitet. Wenn nicht, kommt er ins Corona-Krankenhaus. „Wir lagern Leistungen aus. Das Unfallkrankenhaus wird die gesamte Traumaversorgung durchführen. Unsere Unfallchirurgen werden dort tätig sein. Das ist ein Beispiel für das zentrale Management der medizinischen Güter. Wir müssen genau wissen, was das UKH braucht“, sagt Fürweger.