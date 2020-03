Ab sofort steht Österreich so gut wie still. Die Regierung veröffentlichte am späten Sonntagabend jene Verordnungen, die wegen der Corona-Krise das öffentliche Leben für vorerst eine Woche lang massiv einschränken. Verfügt wurde, dass alle Menschen im Land in ihren Wohnungen zu bleiben haben, außer sie haben einen triftigen Grund, ihr Zuhause zu verlassen. Haben sie den, gilt es, einen Meter Abstand zu Mitmenschen zu halten. Aufsperren dürfen nur noch Geschäfte, die der Grundversorgung dienen. Die Gastronomie darf noch einmal bis 15 Uhr offen haben, ab Dienstag sind dann auch Restaurants & Co. zu. Unis schließen, Schulen und Kindergärten betreuen nur noch jene Kinder, die zu Hause nicht betreut werden können, weil die Eltern in der derzeitigen Situation im Job unabkömmlich sind. „Da müssen alle mittun!“, betonte Vizekanzler Werner Kogler in einer Sonder-„ZiB“ die derzeitige Ausnahmesituation.