„Meine Oma gehört zur Risikogruppe, ist gesundheitlich nicht so fit. Normalerweise wohnt sie auf einem Bauernhof, wo viele Menschen ein- und ausgehen. Eine Mitbewohnerin arbeitet etwa in einem Supermarkt, hat also viele soziale Kontakte“, erzählt Mursch. Sie nimmt die Gefahr ernst, hat ihre Wohnung desinfiziert, ihrer Oma gute Bücher bereitgelegt und ihr eine Liste geschrieben, wie sie den Fernseher richtig bedient. Mittags und Abends kocht sie für sie, stellt ihr das Essen vor die Türe. Die beiden kommunizieren nur über den Balkon oder mit kleinen Briefen: „Meine Oma schreibt mir immer auf kleine Zettelchen, wie es ihr geht“, so die Studentin. „Vor 20 Jahren hat meine Oma zu mir gesagt, dass alles gut wird, wenn ich krank war. Jetzt ist die Zeit, in der ich für sie da bin und ihr sage, dass alles gut wird.“