Kurz nach 14 Uhr fuhr der gebürtige Murtaler alleine mit seinem Pkw auf der L 536 aus Richtung Westen kommend in Richtung Aichdorf. Zur selben Zeit waren zwei Personen mit ihrem Hund am Gehsteig in dieselbe Richtung unterwegs. Im Bereich der Kreuzung Grazerstraße – Quergasse lenkte der 36-Jährige sein Fahrzeug plötzlich auf die Gegenfahrbahn, fuhr auf den Gehsteig und prallte gegen eine Straßenlaterne. Dabei stieß er ebenso gegen den 32-jährigen Fußgänger und dessen Hund. Während die Begleiterin des Mannes unverletzt blieb, wurde dieser mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Judenburg gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Drahthaar-Mischling wurde von der Tierrettung an der Unfallstelle versorgt und in weiterer Folge in das Tierspital gebracht.