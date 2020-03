Der Flugverkehr von und nach Österreich werde in Kürze „fast zum Erliegen kommen“, erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntag in der Sonder-„ZiB“ zur Corona-Krise - und appellierte an alle Österreicher, die sich zurzeit im Ausland befinden, sich „dringendst auf den Weg“ heim zu machen oder das Außenministerium zu kontaktieren, um heimgeholt zu werden.