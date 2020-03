Als ein Einheimischer (50) am Sonntag in Obsteig den Traktor aus der Scheune holen wollte, rollte das Fahrzeug plötzlich nach hinten und riss den Mann um. Die Hinterrräder rollten über den Brustkorb, der 50-Jährige wurde erheblich verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.