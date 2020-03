Die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus in Spanien und Österreich haben auch zum Abbruch des Trainingslagers der Leichtathletin Verena Preiner auf Teneriffa geführt. Die WM-Dritte im Siebenkampf war zehn Tage auf der Kanaren-Insel, ehe das Stadion in Arona am Freitag gesperrt wurde. Am Sonntagabend kehrte die Oberösterreicherin via München in die Heimat zurück.