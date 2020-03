Für Schüler gilt also grundsätzlich: Unterricht nicht in der Klasse, sondern Selbststudium zuhause! Wenn ihre Anwesenheit nicht absolut notwendig ist, werden ab heute auch die Lehrer zuhause bleiben. Überhaupt gesperrt sind aktuell zwei Volksschulen, weil es bestätigte Corona-Fälle gibt: jene in Bad Gams und in Hart.