Tamsweg beheimatet das Jägerbataillon Salzburg „Erzherzog Rainer“ in der Struckerkaserne. Diese steht unter dem Kommando von Major Markus Matschl. Jetzt sollen auch Teile der Miliz wegen der Corona-Krise einberufen werden. Wieviele Soldaten dafür aus Salzburg in Frage kommen und wo und in welcher Form diese überhaupt eingesetzt werden, stand am Sonntag noch nicht fest. Heute könnte das Bild klarer werden und erste Infos folgen.