Mit diesen Plänen stößt die UEFA bei Italiens Verband auf offene Ohren. „Wir werden der UEFA eine Verschiebung der EM vorschlagen“, erklärte Verbandschef Gabriele Gravina in einem Mediaset-TV-Interview. Damit würde auch die Hoffnung bestehen, die Serie A doch noch zu beenden. Das EM-Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei am 12. Juni ist in Rom geplant.